Мы соседи по планете

4 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Скиф Туран
    До первой половины двадцатого столетия, бытовала традиция, согласно которой, считалось что мужчине, без головного убо...Почему со второй ...
  • valeri bolgov
    Значит в моде аккуратные сиськи,в не вымя коровье.Смотрите выше: 6 ...
  • HotRS
    Очень много было инвалидов.  Все-таки, нужно было  не ссылку на  источник, а всё сюда.Геннадий Добров и...

Игривые фото под елочкой из старых альбомов

Игривые фото под елочкой из старых альбомов

Оливер Васоу собирал любопытные семейные фотографии под новогодней елочкой. В его ретроколлекции немало совершенно нелепых снимков, причем их абсурдность может относиться как к самим героям снимка, включая елку, так и к позам и выражениям лиц.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх