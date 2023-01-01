Игривые фото под елочкой из старых альбомов

Оливер Васоу собирал любопытные семейные фотографии под новогодней елочкой. В его ретроколлекции немало совершенно нелепых снимков, причем их абсурдность может относиться как к самим героям снимка, включая елку, так и к позам и выражениям лиц.
Оливер Васоу собирал любопытные семейные фотографии под новогодней елочкой. В его ретроколлекции немало совершенно нелепых снимков, причем их абсурдность может относиться как к самим героям снимка, включая елку, так и к позам и выражениям лиц.
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