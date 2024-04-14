Вода прибывает в Курган: жителей требуют немедленно эвакуироваться

За последние два часа, согласно данным властей, уровень воды в реке Тобол увеличился на 20 см. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что течение реки значительно усилилось, и за одну ночь прирост составил 54 см.
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