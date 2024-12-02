Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз

Коська Исходя из изложенного следует вывод -НИКАКОГО ДЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ НА ТРИ ЗОНЫ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, ОНА ДОЛЖНА СТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ РОССИЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Надежда "Запад уверен" потому, что их в этом убеждают наши продажные либерасты, убежавшие из России и присевшие на довольствие напрасно помилованному мойше ходору. Им за это перепадает... на бутер с заменителем мяса...)