Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз

Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Новости из сирийского Алеппо в очередной раз доказывают, что любая "заморозка" рано или поздно превращается в большую кровь.

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Комментарии
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Коська
Исходя из изложенного следует вывод -НИКАКОГО ДЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ НА ТРИ ЗОНЫ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, ОНА ДОЛЖНА СТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ РОССИЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6 час.
Надежда
&quot;Запад уверен&quot; потому, что их в этом убеждают наши продажные либерасты, убежавшие из России и присевшие на довольствие напрасно помилованному мойше ходору. Им за это перепадает... на  бутер с заменителем мяса...)
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3 час.
М
ММ
Благодаря Минскому договорняку в Донецке возникла аллея Ангелов! Благодаря отсутствию ударов по местам передачи с Запада оружия возникла оккупация хохлами части Курской области и жертвы среди мирного населения по всей Европейской территории страны. Чего ждём? Почему Орешник простаивает? Весь Запад не верит, что Путин способен на что-то кроме ракетных ударов по Хохляндии. Где удары по &quot;центрам принятия решений&quot;? &quot;Если драка неизбежна надо бить первым&quot;,- кто сказал?
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45 мин.

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