Axios: Киев хочет обсудить в среду в Лондоне 30-дневное прекращение огня

Киев хочет обсудить в среду, 23 апреля, в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не мирный план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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