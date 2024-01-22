Участники СВО - "убийцы с зависимостями": Скандал во Владивостоке вышел на федеральный уровень

Владимир Соловьев "Революция" 1917г. в России началась со студенческой русофобии, докатилась до терроризма и вооружённой борьбы с Властью. Сегодня история повторяется, а НКВД как не было, так и нет!

лл лина любимцева Революция в феврале 1917 года была БУРЖУАЗНОЙ. И студенты не свергали царя.