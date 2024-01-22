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Участники СВО - "убийцы с зависимостями": Скандал во Владивостоке вышел на федеральный уровень

Участники СВО - "убийцы с зависимостями": Скандал во Владивостоке вышел на федеральный уровень

Царьград TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS Во Владивостоке преподаватель университета возмутился сбором средств для военных, назвав их "убийцами с зависимостями".

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Революция&quot; 1917г. в России началась со студенческой русофобии, докатилась до терроризма и вооружённой борьбы с Властью. Сегодня история повторяется, а НКВД как не было, так и нет!
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7 час.
лл
лина любимцева
Революция в феврале 1917 года была БУРЖУАЗНОЙ.  И студенты не свергали царя.
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7 час.
Олег Гузок
И самое интересное, что этот преподдователь не один, их легион, пора СМЕРШ, и серьёзно со свей этой братией разбираться, не штрафы с предупреждениями, а реальные сроки с конфискацией в пользу фронта и пожизненным запретом на преподавание.
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4 час.

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