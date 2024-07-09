Захарова о словах Пугачевой про удар по больнице в Киеве: «Бог без советов разберется»

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила певице Алле Пугачевой, которая сокрушалась об ударе по детской больнице в Киеве, но не расстраивалась, когда погибли россияне на пляже в Севастополе.
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