Зеленский подписал закон о военной мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал закон о военной мобилизации. Закон включает в себя ряд изменений: те, кто уклоняется от военной мобилизации, больше не могут водить машину, а для получения нового паспорта необходимо подтверждение призыва на военную службу.
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