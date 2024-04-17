Зеленский подписал закон о военной мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал закон о военной мобилизации. Закон включает в себя ряд изменений: те, кто уклоняется от военной мобилизации, больше не могут водить машину, а для получения нового паспорта необходимо подтверждение призыва на военную службу.