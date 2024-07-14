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Под Архангельском проходит фестиваль «Перекрёстки Севера»

Под Архангельском проходит фестиваль «Перекрёстки Севера»

В этом году фестиваль заметно расширился, а его проведение стало своеобразной премьерой будущего парка вблизи деревни Перхачево, который планируется сделать полноценной альтернативой «Малым Корелам»В этом году фестиваль заметно расширился, а его проведение стало своеобразной премьерой будущего парка вблизи деревни Перхачево, который планируется сделать полноценной альтернативой «Малым Корелам»С 13 по 14 июля в деревне Перхачево проходит фестиваль «Перекрестки Севера».

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