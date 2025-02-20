В России начнут по-другому наблюдать за таянием вечной мерзлоты

Ученые из Новосибирска разработали методику, основанную на математическом моделировании, которая позволяет оценивать состояние арктических почв в условиях изменения температуры и воздействия внешних нагрузок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии