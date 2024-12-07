Последние открытия на Марсе указали на инопланетную жизнь

Там нашли равнину, количество воды, тепла и энергии на которой достаточно для поддержания существования и размножения внеземных бактерий Исследование испанских учёных из Барселонского университета может приблизить науку к обнаружению внеземной жизни на Марсе.
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