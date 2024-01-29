Вандал из Еревана устроил погром возле памятника детям блокадного Ленинграда

Армянский вандал учинил погром рядом с памятником детям блокадного Ленинграда.Telegram-канал «Sputnik Армения» сообщил, что он сорвал ленты с русским триколором, растоптал их и опрокинул возложенные к нему цветы.
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