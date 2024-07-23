Defensa Central: «Манчестер Юнайтед» предложил Винисиусу контракт на €200 млн

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. По информации Defensa Central, «красные дьяволы» предлагают игроку контракт на пять лет с общей зарплатой в €200 млн и готовы заплатить «Реалу» за трансфер €230 млн.