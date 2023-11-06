Худрук Малого театра Юрий Соломин экстренно госпитализирован после обморока

Народный артист СССР Юрий Соломин попал в больницу.О госпитализации известного артиста и режиссера театра и кино Юрия Соломина сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра, где Соломин был художественным руководителем.
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