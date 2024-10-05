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Геннадий Новосельцев поздравил педагогов с Днём учителя

Геннадий Новосельцев поздравил педагогов с Днём учителя

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Это праздник главных людей, открывающих путь к знаниям и прокладывающих каждому из нас дорогу к дальнейшим успехам в жизни.

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