В СМИ появились утверждения о разведывательной активности китайских грузовых судов

Китайское грузовое судно / © COSCO По словам чиновников, пожелавших сохранить анонимность, чтобы иметь возможность обсуждать американскую оценку китайской программы, COSCO на протяжении десятилетий сотрудничает с Пекином в сфере сбора разведывательной информации, — говорится в публикации.