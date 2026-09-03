В СМИ появились утверждения о разведывательной активности китайских грузовых судов

Китайское грузовое судно / © COSCO По словам чиновников, пожелавших сохранить анонимность, чтобы иметь возможность обсуждать американскую оценку китайской программы, COSCO на протяжении десятилетий сотрудничает с Пекином в сфере сбора разведывательной информации, — говорится в публикации.
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