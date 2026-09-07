Рантанен допустила строительство новых секций пограничного забора вдоль России

Глава МВД Финляндии не исключает расширения ограждения на востоке.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен высказалась о перспективах продолжения строительства забора на границе после того, как был завершен текущий этап возведения заградительных сооружений на рубежах с Россией.