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Царьград

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Рантанен допустила строительство новых секций пограничного забора вдоль России

Рантанен допустила строительство новых секций пограничного забора вдоль России

Глава МВД Финляндии не исключает расширения ограждения на востоке.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен высказалась о перспективах продолжения строительства забора на границе после того, как был завершен текущий этап возведения заградительных сооружений на рубежах с Россией.

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