В Карелии, где этим утром произошла авария на дамбе, все еще ищут пропавших без вести. Два человека до сих пор не выходят на связь.
Авария на шлюзе Беломоро-Балтийского канала в Карелии — что известно к этому часу
Комментарии
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АндрейБорков
У каждой аварии, каждого ЧП, каждой поломки и т.п. есть конкретные ФАМИЛИИ, ИМЕНА И ОТЧЕСТВА, а так же КОНКРЕТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ. Кто эксплуатировал это гидротехническое сооружение? Кто инспектировал его? Кто отвечает за его исправность и готовность? Так же нельзя забывать, что идет СВО, а в период ведения государством БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, любое подобное ЧП должно рассматриваться, как ДИВЕРСИЯ или ВРЕДИТЕЛЬСТВО.
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