АндрейБорков

У каждой аварии, каждого ЧП, каждой поломки и т.п. есть конкретные ФАМИЛИИ, ИМЕНА И ОТЧЕСТВА, а так же КОНКРЕТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ. Кто эксплуатировал это гидротехническое сооружение? Кто инспектировал его? Кто отвечает за его исправность и готовность? Так же нельзя забывать, что идет СВО, а в период ведения государством БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, любое подобное ЧП должно рассматриваться, как ДИВЕРСИЯ или ВРЕДИТЕЛЬСТВО.