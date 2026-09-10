Москва концентрирует треть всех жилых комплексов у воды в городах-миллионниках

Анализ рынка жилой недвижимости в российских городах-миллионниках, проведенный агентством «НДВ Супермаркет Недвижимости» и компанией PIONEER, показал, что по абсолютному количеству проектов в пешей доступности от крупных водоемов лидирует Москва со 100 комплексами.
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