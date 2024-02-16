Лукашенко рассказал о задержании диверсантов, работающих на страны Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании диверсантов. Об этом сообщает БЕЛТА. "Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши белорусские беглые (в отношении Беларуси, что касается), поражения России в войне с Украиной", - сказал белорусский лидер общем собрании Белкоопсоюза.
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