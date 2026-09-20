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Царьград

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Что нужно для "истерики на Украине"? Всего лишь один пышный приём Путина

Что нужно для "истерики на Украине"? Всего лишь один пышный приём Путина

Президент России Владимир Путин завершил визит в Индию, где участвовал в саммите БРИКС. Тёплый приём, оказанный лидеру нашей страны в Нью-Дели, вызвал раздражение на Украине, где давно мечтают о политической изоляции России.

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