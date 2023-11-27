В МИД Китая назвали сведения о прокладке тоннеля в Крым безосновательными

Китай назвал сообщения о прокладке подводного тоннеля под Керченским проливом безосновательными. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) республики Ван Вэньбинь, передает ТАСС.
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