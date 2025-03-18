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Свежие комментарии

  • владимир коверко
    мошенники и бандиты не только в России, это и есть капитализм..😡Не говорите этого...
  • Иван Ураганов
    Раньше по сотовому звонили,теперь ещё и по городскому звонят.Ни какого противодействия,только предупреждают.Не говорите этого...
  • Регина Толстоброва
    В России теперь одни мошенники и бандиты.Не говорите этого...

Штаты поразили Россию, а Европа повернула время вспять

Штаты поразили Россию, а Европа повернула время вспять

ИРИНА  АЛКСНИС Британская Times открыла новую неделю инсайдом о планах Лондона по бессрочному размещению на Украине своего воинского контингента.

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Комментарии
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vkasincev Касинцев
Хрен им ослиный, но так, чтобы изо рта выглядывал.
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17 час.
Alex Nемо
Если так дальше пойдёт, то &quot;союзникам&quot;, в данном случае США и России, опять придётся зачищать авгиевы конюшни под названием Европа...
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16 час.
Семен Демин
США России не союзник и не помощник. Это просто ловушка.
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12 час.
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