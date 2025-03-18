ИРИНА АЛКСНИС Британская Times открыла новую неделю инсайдом о планах Лондона по бессрочному размещению на Украине своего воинского контингента.
Штаты поразили Россию, а Европа повернула время вспять
Комментарии
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vkasincev Касинцев
Хрен им ослиный, но так, чтобы изо рта выглядывал.
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17 час.
Alex Nемо
Если так дальше пойдёт, то "союзникам", в данном случае США и России, опять придётся зачищать авгиевы конюшни под названием Европа...
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16 час.
Семен Демин
США России не союзник и не помощник. Это просто ловушка.
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12 час.
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