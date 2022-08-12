Мэр Берлина заявила пранкерам о проблемах с размещением беженцев с Украины

Мэр Берлина Франциска Гиффей в телефонной беседе с пранкерами из России Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявила, что с расселением украинских беженцев есть большие проблемы, которые могут обостриться в зимний период.