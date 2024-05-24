Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, сообщил о получении киевским режимом от американской стороны "столь нужных" ракет большой дальности, высокоточных артснарядов, а также противотанковых средств и иного оружия.