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Зеленский заявил о получении "столь необходимых" дальнобойных ракет

Зеленский заявил о получении "столь необходимых" дальнобойных ракет

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, сообщил о получении киевским режимом от американской стороны "столь нужных" ракет большой дальности, высокоточных артснарядов, а также противотанковых средств и иного оружия.

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