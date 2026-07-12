Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Иране раскрыли цели ответных ударов по 5 странам

В Иране раскрыли цели ответных ударов по 5 странам

Иран атаковал объекты США в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане Иран ударил ракетами и БПЛА по объектам США в ряде арабских стран — Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане.

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