Понедельник, 2️⃣7️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 Общероссийский день библиотек 🤯Международный день рассеянного склероза 🏙День города Санкт-Петербург 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1606 год - в Москве началось восстание горожан против Лжедмитрия I, который был казнён 📔 1703 год - Петром I заложена Петропавловская крепость - день основания Санкт-Петербурга 📔 1795 год - в Санкт-Петербурге основана Императорская публичная библиотека - первая в России общедоступная государственная библиотека 📔 1883 год - на Красной площади в Москве состоялось открытие здания Государственного исторического музея 📔 1905 год - началось Цусимское морское сражение - решающее сражение Русско-японской войны 📔 1934 год - принято постановление ЦИК СССР "Об установлении звания заслуженного мастера спорта" 📔 1969 год - основана советская рок-группа "Машина времени" 📔 1994 год - спустя 20 лет после изгнания в Россию возвращается Александр Солженицын.