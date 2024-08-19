МИД КНДР предрек Украине в Курской области повторение судьбы гитлеровцев Украинскую армию, которая вторглась на территорию Курской области, ждет повторение результатов Курской битвы, когда гитлеровцы оказались разгромлены, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).