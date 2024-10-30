Актера сериала «Кадетство» Александра Головина разыскивают московские приставы

Он не оплачивает штрафы ГИБДД Актёра сериала «Кадетство» Александра Головина разыскивают московские судебные приставы из-за его долгов по штрафам ГИБДД, которые он накопил, находясь за рулем своего кабриолета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии