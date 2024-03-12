Гранатомётчики армейского корпуса ВВО на Сахалине начали обучение на полигоне «Троицкий»

В ходе полевых занятий военнослужащие научатся вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, определять исходные данные для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания.