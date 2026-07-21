Это не только вопрос внешности: чем грозит эпидемия ожирения и как ее остановить

Проблема лишнего веса обрела планетарные масштабы и, по словам экспертов, будет только усугубляться. Почему ожирение стало одной из главных медицинских проблем? Чем болеют татарстанцы на фоне избыточного веса? Как эффективно противостоять угрозе? Ответы на эти вопросы «Татар-информу» дали эксперты.
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