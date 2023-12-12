«Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль

Роль Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada» могла исполнить другая актриса. В подкасте Hollywood Gold продюсер Венди Файнерман рассказала, что Мерил Стрип (которая в итоге получила номинацию на «Оскар» за эту работу) не хотели брать на главную роль, поскольку не считали её смешной.
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