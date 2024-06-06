Обманутые пенсионеры простили 16-летнюю телефонную мошенницу

Дело в отношении телефонной мошенницы прекратил суд в связи с примирением сторон. Колыванский районный суд Новосибирской области прекратил уголовное дело в отношении 16-летней местной жительницы, которая обманула пенсионеров и оставила их без сбережений.
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