Шашлык за 30 минут: магический маринад для спонтанного пикника

Спонтанные выезды на природу часто становятся самыми яркими, но что делать, если времени на маринование мяса нет? Решение есть — быстрый маринад с киви, который подготовит свиную шею к жарке всего за 30–40 минут.
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