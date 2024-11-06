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Эффект бабочки: что это и почему он важен?

Эффект бабочки: что это и почему он важен?

﻿﻿Представьте себе, как бабочка машет крыльями в одной части мира, и это взмахи в результате ряда событий вызывают бурю на другом конце света.

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