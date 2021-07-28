В ОКБ «Сухой» рассказали о перспективе управления Су-57 с помощью глаз

Начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев в среду, 28 июля, в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что в будущем пилот российского истребителя 5-го поколения Су-57 сможет управлять самолетом движениями глаз или с помощью голоса.