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В Новокузнецком районе появилось первое футбольное поле с искусственным покрытием

В Новокузнецком районе появилось первое футбольное поле с искусственным покрытием

А в Новокузнецком районе появилось первое футбольное поле с искусственным покрытием. Современный газон на стадионе села Атаманова отвечает всем требованиям и позволит проводить матчи разного уровней.

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