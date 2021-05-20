Мама вмешалась в мои отношения с любимым мужчиной

5МИНУТКАРазвлеченияМама вмешалась в мои отношения с любимым мужчиной Я познакомилась на работе с мужчиной. Мне 27 лет, ему 31 год. Работаю в сфере обслуживания, он мой клиент.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)Такую чушь написала автор! Если мама созаемщик, то в каких долях? Мама дала большую часть денег? Если нет, то почему она распоряжается в квартире и говорит что она там хозяйка?Vera DobryaginaЕле дочитала это нагромождение информации, в которой мало что похоже на правду. То автор переезжает в свою квартиру, то квартира не её, то сестра парня пускает их в свою комнату, покупает ещё две, и с собой эту парочку хочет забрать, зачем? Какие-то подаренные зайцы, пелёнки для собаки, доширак, то ты очень хорошая, но мы не можем быть вместе, а девица в смятении. Караул! Но раз твой сиделец продолжает лайкать твои фото в соцсети, то ещё можно на что-то надеяться. Фуууу, мозги бы этой авторше прочистить!Евгений МоцарьДа там не просто чушь!Там слог написания просто караул!!По ходу там интеллекта у девушки ноль целых.ноль десятых !!😲😢😢Vera DobryaginaК сожалению, из авторов этого сайта мало кто может похвалиться слогом и интеллектом.Евгений МоцарьВаша правда Вера!!Лариса АлИнфантильная дураНасырова НатальяМндаа, даже сказать нечего.Комментировать
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