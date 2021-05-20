5МИНУТКА

269 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Удачи вам, родненькая! Пусть счастье всегда будет с вами.Измена длиною в в...
  • Vera Dobryagina
    Вот так неразделённые чувства порой приводят к потрясающему результату. Так что в жизни всё не просто так)))Похудела ради люб...
  • Vera Dobryagina
    А мне вот интересно, за какие такие верёвочки он дёргает, и манипулирует сильным человеком с характером, как автор о ...Не знаю, как выйт...

Мама вмешалась в мои отношения с любимым мужчиной

Мама вмешалась в мои отношения с любимым мужчиной

Я познакомилась на работе с мужчиной. Мне 27 лет, ему 31 год. Работаю в сфере обслуживания, он мой клиент.

Вернуться к статье
71
Обсудить
ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)
Такую чушь написала автор! Если мама созаемщик, то в каких долях? Мама дала большую часть денег? Если нет, то почему она распоряжается в квартире и говорит что она там хозяйка?
Vera Dobryagina
Еле дочитала это нагромождение информации, в которой мало что похоже на правду. То автор переезжает в свою квартиру, то квартира не её, то сестра парня пускает их в свою комнату, покупает ещё две, и с собой эту парочку хочет забрать, зачем? Какие-то подаренные зайцы, пелёнки для собаки, доширак, то ты очень хорошая, но мы не можем быть вместе, а девица в смятении. Караул! Но раз твой сиделец продолжает лайкать твои фото в соцсети, то ещё можно на что-то надеяться. Фуууу, мозги бы этой авторше прочистить!
Евгений Моцарь
Да там не просто чушь!Там слог написания просто караул!!По ходу там интеллекта у девушки ноль целых.ноль десятых !!😲😢😢
Vera Dobryagina
К сожалению, из авторов этого сайта мало кто может похвалиться слогом и интеллектом.
Евгений Моцарь
Ваша правда Вера!!
Лариса Ал
Инфантильная дура
Насырова Наталья
Мндаа, даже сказать нечего.

Картина дня

наверх