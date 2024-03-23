В Чувашии отменили все массовые мероприятия

Глава Министерства культуры Чувашии Светлана Каликова заявила от отмене 23 и 24 марта в республике всех развлекательных мероприятий в государственных театрах, концертных учреждениях, музеях в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
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