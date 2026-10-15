После отпуска, командировки или лечения можно обратиться за перерасчетом платы за вывоз мусора, если отсутствие продолжалось более пяти полных календарных дней подряд.
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