Welt: Зеленский пытается добиться встречи с Трампом как можно быстрее

Украинское руководство обеспокоено неопределенностью планов Дональда Трампа по урегулированию конфликта, поэтому президент республики Владимир Зеленский пытается добиться как можно более скорой встречи с ним.
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