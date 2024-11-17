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Welt: Зеленский пытается добиться встречи с Трампом как можно быстрее

Welt: Зеленский пытается добиться встречи с Трампом как можно быстрее

Украинское руководство обеспокоено неопределенностью планов Дональда Трампа по урегулированию конфликта, поэтому президент республики Владимир Зеленский пытается добиться как можно более скорой встречи с ним.

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