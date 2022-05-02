Тэхен расплакался и объяснил, почему не сможет забыть Чонгука: «Он такой же, как и я»

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) дружат многие годы, но очень часто ругаются. АРМИ задумались о том, что же держит этих ребят вместе, несмотря на их скандалы и недопонимания? Ведь другая пара друзей уже могла бы отказаться от этих отношений (никто не выдержит пребывать в состоянии длительных ссор, да и, честно говоря, это совершенно ни к чему).
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