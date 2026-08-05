Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 575 подписчиков

Рютте обсудил с НАТО новые поставки ПВО Украине

Рютте обсудил с НАТО новые поставки ПВО Украине

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставки Украине ПВО. В то время как президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче ракет-перехватчиков для Patriot, ссылаясь на нехватку в США и использование в других регионах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии