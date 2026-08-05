Рютте обсудил с НАТО новые поставки ПВО Украине

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставки Украине ПВО. В то время как президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче ракет-перехватчиков для Patriot, ссылаясь на нехватку в США и использование в других регионах.
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