Рютте обсудил с НАТО новые поставки ПВО Украине

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставки Украине ПВО. В то время как президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче ракет-перехватчиков для Patriot, ссылаясь на нехватку в США и использование в других регионах.