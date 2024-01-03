Как новые законы изменят жизнь россиян с 1 января 2024 года Елена ГалицкаяС началом 2024 года для многих граждан России вступили в силу ряд изменений в законодательстве, касающиеся различных аспектов жизни.
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