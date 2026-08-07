Угроза атаки беспилотников объявлена в Челябинской области

Режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской области. Об этом сообщается в канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере "Макс".
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