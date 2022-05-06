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"Ущелье адских мук": сразу 3 знака зодиака жестко рухнут в пучину негатива до 10 мая

"Ущелье адских мук": сразу 3 знака зодиака жестко рухнут в пучину негатива до 10 мая

Астрологи раскрали, какие знаки зодиакального круга жестко рухнут в пучину негатива в ближайшие дни. Юпитер заканчивает свое пребывание в знаке Рыб 10-го мая, поэтому представителям именно этих 3 созвездий пора воспользоваться последним шансом.

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