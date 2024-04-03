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Мезенцев заявил о расширении авиасообщения между городами в РФ и Белоруссии

Мезенцев заявил о расширении авиасообщения между городами в РФ и Белоруссии

У Владикавказа и Архангельска в скором времени появится прямое авиасообщение с белорусскими городами, о чем «Известиям» рассказал государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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