Врач Симкин: пять упражнений для ног помогут при плоскостопии

Особое место в лечении плоскостопия отводится лечебной физкультуре. Существуют пять упражнений, которые могут помочь замедлить развитие патологии и облегчить состояние пациента: устранить боль, улучшить функционал стопы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии