Певица Нюша выложила фото в латексном мини-платье

Певица Нюша появилась на публике в латексном платье. Артистка опубликовала фото в Instagram. 34-летняя Нюша позировала в кадре в черном латексном мини-платье, которое дополнила красными туфлями на каблуках.
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