ACB. «Гранада» – «Гран-Канария», «Тенерифе» сыграет с «Ховентудом»

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В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходят три матча. «Гранада» принимает «Гран-Канарию», «Тенерифе» дома сыграет с «Ховентудом».