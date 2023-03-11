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ACB. «Гранада» – «Гран-Канария», «Тенерифе» сыграет с «Ховентудом»

В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходят три матча. «Гранада» принимает «Гран-Канарию», «Тенерифе» дома сыграет с «Ховентудом».

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