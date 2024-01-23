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Apple опубликовала подробные характеристики гарнитуры Vision Pro стоимостью $3500

Apple опубликовала подробные характеристики гарнитуры Vision Pro стоимостью $3500

Страничка гарнитуры Vision Pro в официальном магазине Apple была недавно обновлена и теперь можно точно сказать, что новинка сопоставима по своей вычислительной мощности с полноценными планшетами и ноутбуками.

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