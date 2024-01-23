Apple опубликовала подробные характеристики гарнитуры Vision Pro стоимостью $3500

Страничка гарнитуры Vision Pro в официальном магазине Apple была недавно обновлена и теперь можно точно сказать, что новинка сопоставима по своей вычислительной мощности с полноценными планшетами и ноутбуками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии